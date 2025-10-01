Пашинян потребовал у Азербайджана разъяснений из-за использования термина «Зангезурский коридор»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал официальных разъяснений от Азербайджана относительно использования термина «Зангезурский коридор». Он подчеркнул, что это название не фигурирует в подписанных документах и задевает чувства армян. Об этом сообщает ТАСС.

Ереван ждет от Баку четких разъяснений по поводу частого употребления термина «Зангезурский коридор». Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что данное название не используется ни в одной из официальных договоренностей, включая недавнюю совместную декларацию, подписанную при посредничестве США.

Глава правительства отметил, что это словосочетание затрагивает болезненный нерв в армянском обществе, поскольку в Ереване его воспринимают как скрытые территориальные претензии. Пашинян уточнил, что если речь идет о маршруте внутри Азербайджана, например, из Зангелана в Горадиз, то это суверенное дело Баку и к территории Армении не относится.

Ранее сообщалось о том, что в Ереване требуют отставки Никола Пашиняна.