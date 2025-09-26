В Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. Оппозиционная фракция «Честь имею» уже подготовила проект заявления об отрешении Пашиняна от должности. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, стоит ли ожидать отставки армянского лидера в скором времени.

В документе фракции «Честь имею» подчеркивается, что правительство не только не выполнило взятых на себя обязательств, существенно отклонившись от собственной программы, но и продемонстрировало неспособность адекватно реагировать на стоящие перед государством вызовы, зачастую провоцируя появление новых проблем. Как отметил политолог Аграновский, требования отставки Пашиняна в виде митингов, попыток импичмента, блокирования правительственных зданий идут уже довольно давно, но пока они никакого успеха не достигли.

«Я думаю, что в ближайшее время вряд ли Пашиняна кто-то сменит. Тем более, что какой-то знаковой фигуры в оппозиции я не вижу. Есть секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян — это еще более прозападная фигура, которую Запад теоретически может поставить на место Пашиняна», — пояснил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что, несмотря на прозападный характер, с Пашиняном у России есть возможность договориться.

«С ним мы худо-бедно работаем, но еще более с прозападным Григоряном этого не дадут. Но пока других знаковых фигур в Армении не наблюдается. У оппозиции на данный момент формально не хватает голосов даже для запуска процедуры импичмента. Требуется 36 голосов, а у оппозиции всего 34 голоса», — отметил политолог.

По словам эксперта, сейчас Армения находится в тяжелом положении из-за плохой экономики и желания властей примкнуть к Западу.

«Армения — это не автомобиль и не поезд, который можно взять и передвинуть. Она находится там, где она находится, и будет там находиться. Россия близко, а Запад далеко. Линия на псевдоинтеграцию Армении в Евросоюз заведомо провальная, поскольку закавказские республики территориально гораздо ближе к России. Поэтому в интересах армянского народа хорошее отношение с Россией, а потом уже со всеми остальными», — заключил Аграновский.

