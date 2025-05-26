Пашинян пригрозил изменить конституцию Армении ради мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не исключает возможность внесения изменений в конституцию страны ради достижения мира с Азербайджаном. Об этом он сообщил на международном форуме Yerevan Dialogue, передает агентство ТАСС.

Глава правительства подчеркнул, что в случае, если Конституционный суд Армении не поддержит предложенное мирное соглашение, руководство страны готово предпринять необходимые меры для его реализации вне зависимости от юридических преград.

«Если КС решит, что соглашение противоречит конституции, я лично буду инициировать внесение поправок в главный закон страны, поскольку считаю, что возможность установления мира важнее юридических формальностей», — заявил Пашинян.

В марте Министерство иностранных дел (МИД) Армении сообщило, что текст мирного договора с Азербайджаном согласован обеими сторонами, и Ереван готов продолжать дискуссии по условиям его подписания, включая место и сроки.

Со стороны Азербайджана пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде отметил, что подписание соглашения возможно только при выполнении ряда условий, среди которых — прекращение обстрелов на границе и внесение поправок в армянскую конституцию, исключающих претензии к территории Азербайджана. Баку также настаивает на упразднении Минской группы ОБСЕ как посредника в урегулировании конфликта.

Тем временем внутри Армении произошел раскол между политическими силами — оппозиционные партии критикуют инициативу премьера, называя подготовку документа «капитуляцией режима Пашиняна», тогда как сторонники власти подчеркивают необходимость достижения мира и готовы идти на компромиссы ради его обеспечения.

На данный момент официальных версий окончательного текста соглашения еще нет, продолжается переговорный процесс.

16 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу на высшем уровне в Тиране.