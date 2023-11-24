Пашинян продолжает считать Россию дружественной страной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в прямом эфире, что считал и продолжает считать Россию дружественной страной.

«Будем делать все, чтобы отношения с РФ строились на взаимном уважении, обоюдном учете и уважении интересов, суверенитета и независимости», – сказал Пашинян.

От отметил, что между странами есть вопросы, которые необходимо решить.

Российско-армянские отношения ухудшились после поражения Армении в армянско-азербайджанском конфликте. После этого армянский лидер допустил ряд недружественных высказываний. Накануне Пашинян не приехал на саммит ОДКБ в Минск без внятного объяснения причин.