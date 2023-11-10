Пашинян сообщил о согласовании мирного договора с Баку на 70 процентов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что план мирного договора согласован на 70%, если Азербайджан подтвердит эти договоренности.

Он отметил, что, главным образом, в документе говорится о подтверждении территориальной целостности страны. Об этом Пашинян рассказал в рамках Парижского форума мира, который проходит с 10 по 11 ноября. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Сейчас многие пытаются оценить, каковы шансы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Не будет преувеличением сказать, что если Азербайджан подтвердит то, что уже было согласовано, то 70% работы уже сделано», – сказал Пашинян.

Армянский премьер подчеркнул, что договоренности были достигнуты с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время переговоров в Брюсселе в мае. Пашинян подчеркнул, что принципы, включенные в документ, поддержали европейские лидеры – президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, в сентябре на встрече в Гренаде. Азербайджанский президент на ней не присутствовал.

Как отметил Пашинян, в случае если азербайджанская сторона поддержит данный проект, то мирный договор будет подписан в ближайшие месяцы.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в сентябре после того, как Баку объявило о начале контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, а также операции по установлении конституционного режима в регионе.

В октябре Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Карабаха. Лидер страны посетил некоторые города региона. Тогда же он заявил, что с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика перестанет существовать.

По данным армянской стороны, с сентября в Армению из Карабаха прибыли более 100 тысяч человек. Отмечалось, что Ереван обеспечит всех нуждающихся жильем и питанием.

О том, что Ереван готов признать Карабах территорией Азербайджана, Пашинян завил в мае 2023 года. Тогда он подчеркнул, что Баку должны обеспечить безопасность армянского народа, проживающего в регионе.