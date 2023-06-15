Пашинян заявил, что герб Армении с Араратом не имеет никакого отношения к государству

Премьер Армении Николо Пашинян раскритиковал герб страны с изображением горы Арарат. По его мнению, он и лев, расположенные на гербе, не отображают основанное в 1991 государство.

Мнение Пашиняна приводит агентство «Новости-Армения». Премьер уточнил, что Арарат по соглашениям 1921 года является территорией Турции, и герб следует изменить.

«Что там изображено? Ноев ковчег на горе Арарат и гербы четырех династий Армении. Глядя на герб, у меня возник вопрос: какое он имеет к нам отношение? Ведь мы приняли его в 1991 году. Какое он имеет отношение к основанному в 1991 году государству? О чем он? Глядя в центр, можно увидеть Ноев ковчег на горе Арарат и нынешнюю территорию Республики Армения, которая находится под водой», – заявил Пашинян.

Премьер также отметил, что львы уже давно не проживают на территории современной республики, поэтому их размещение на гербе также является давно не актуальным.

23 августа 1990 года был принят закон о государственном гербе Армении. Современный герб разработан на основе символа первой Республики Армении (1918-1920 годы). Он был спроектирован архитектором Александром Таманьяном и художником Хагопом Коджояном.

Еще в 2019 году правительство Армении поднимало вопрос об изменении государственного герба страны. Еще раньше, в 2015 году, в Союзе художников Армении заявили, что герб государства необходимо изменить.