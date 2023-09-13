Пашинян заявил, что миротворцы в Нагорном Карабахе не выполнили свои задачи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворцы, чей контингент был введен на территорию Нагорного Карабаха, не справились со своей миссией, сообщает в среду, 13 сентября, РИА Новости .

«Миротворцы не справились с миссией», – сказал Пашинян и выразил неуверенность в том, что без них было бы лучше.

Подобное заявление премьер уже делал в начале сентября. В интервью изданию La Repubblica, Пашинян заявил, что миротворческие силы не выполняют свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. Он назвал это «поводом для серьезного беспокойства».

В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года между Россией, Азербайджаном и Арменией (президентом РФ Владимиром Путиными, главой Азербайджана Ильхамомо Алиевым и премьером Николом Пашиняном) было подписано соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Один из пунктов документа содержал положение о введении на территорию региона миротворческого контингента, а также разблокирование Лачинского гуманитарного коридора.

К задачам миротворцев в зоне конфликта между Арменией и Азербайджаном относились контроль за безопасным перемещением автомобилей, разминирование территории, а также контроль за соблюдением режима прекращения огня.

22 мая Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но при условии, что армянское население в регионе будет находиться под защитой и не притесняться.