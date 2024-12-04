Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата

Возвращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) невозможно, а все принимаемые в объединении документы страну не интересуют. Об этом заявил премьер-министр Республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

Отношения Армении и ОДКБ пошатнулись еще в 2020-2021 году. Тогда Пашинян указал, что азербайджанские войска заняли часть территории Армении неправомерно, а от организации, в которой состояла Республика, не дождались должной реакции. После событий в Нагорном Карабахе, горная страна окончательно решила уйти от членства в Объединении. Недавние заявления Никола Пашиняна в очередной раз это подтвердили.

«Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят», — отметил армянский премьер.

По словам Пашиняна, отношение Армении и ОДКБ прошли «точку невозврата».

Напомним, в конце ноября президент Республики Беларусь высказался о саммите ОДКБ, на котором не присутствовала Армения.