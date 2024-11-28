Лукашенко: отсутствие Армении на саммите ОДКБ характеризует организацию

То, что на саммите Организации Договора о коллективной безопасности отсутствуют представители одного из ее членов — Армении, характеризуют эту организацию. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова привела БелТА.

Лукашенко первым выступал на саммите, поскольку право на выступление давалось по алфавиту. Он отметил, что впереди него должна была идти Армения, но ее представители так и не прибыли на саммит.

«Характеризует текущую геополитическую ситуацию в регионе и в какой-то степени нашу организацию», — так отозвался об этом факте белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что при проведении мирных переговоров по поводу прекращения украинского конфликта права Белоруссии ни в коем случае не должны ущемляться. По его мнению, русские, украинцы и белорусы должны сами договариваться между собой. Ни Европа, ни США не могут принести этим трем нациям ничего хорошего.