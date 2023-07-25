Пашинян заявил о готовности Армении подписать с Азербайджаном соглашение о мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова подписать соглашение с Азербайджаном на основе достигнутых договоренностей о взаимном признании территориальной целостности. Об этом армянский лидер сообщил по итогам встречи глав министерства иностранных дел России, Армении и Азербайджана, которая прошла в Москве.

Он отметил, что договоренности были достигнуты после встреч с азербайджанской стороной в Брюсселе и Праге. Слова Пашиняна приводит ТАСС.

«Мы готовы подписать документ, основанный на российских предложениях, и сегодня я еще раз это подтверждаю. Важно решить вопрос сейчас, чем его откладывать на потом. Отложенное решение означает продолжение противостояния», – сказал Пашинян.

Как ранее отметил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, по вопросу мирного соглашения с Азербайджаном есть как конкретные результаты, так и моменты, которые в перспективе необходимо решить. По его словам, стороны пока не пришли к общему согласию по ним.

В мае премьер Армении Никол Пашинян на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявил, что Еревен и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Он отметил, что в рамках этого соглашения Азербайджан должен дать гарантии безопасности и свободы жителям Нагорного Карабаха.

Карабахский конфликт обострился в 1988 году. В этом году он перешел в военный конфликт между этническими армянами и азербайджанцами. В 2014 году столкновения между этническими группами накалились из-за сбитого армянского вертолета Ми-24.

В ноябре 2020 года между Россией, Армений и Азербайджаном было заключено трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. На эту территорию была введена миротворческая миссия, которая должна следить за выполнением этого договора.