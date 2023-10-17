Пашинян заявил о готовности обменяться с Баку пленными по принципу «всех на всех»

Премьер-министр Армении Николо Пашинян заявил о готовности обменяться пленными с Азербайджаном по принципу «всех на всех».

Об этом армянский премьер заявил, выступая на заседании Европейского парламента во вторник, 17 октября. Его слова приводит ТАСС.

«Мы также готовы к принципу освобождения всех пленных, задержанных и удерживаемых лиц [по принципу] «всех на всех», а также готовы тесно сотрудничать в выяснении судьбы пропавших без вести лиц. 1 016 граждан Армении на данный момент считаются пропавшими без вести. Мы готовы сотрудничать в вопросе разминирования», – сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что в 2021 году Ереван получил от Нагорного Карабаха и передал Баку все карты мирных полей, на что азербайджанская сторона отреагировала с агрессией, а не как шаги к мирным договоренностям. Пашинян отметил, что Армения готова работать с Азербайджаном по разминированию Карабаха.

13 сентября Пашинян подтвердил, что Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана. Армянский премьер заявил, что международному сообщество после этого необходимо обеспечить меры по недопущению «этнических чисток» в регионе.

Более 100 тысяч человек, проживавших на территории Крабаха, стали беженцами. Все они перебрались в Армении, где, как заявляли местные власти, им обеспечат кров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что людям не нужно покидать свои дома в Карабахе. Он призвал регистрироваться в регионе и заверил, что никаких притеснений в их отношении не будет.