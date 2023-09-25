Пашинян заявил о важности поддержки Армении со стороны США

Премьер-министр Армении подчеркнул важность поддержки Армении со стороны США в преодолении проблем государства. Армянский премьер провел встречу с американским сенатором Гэри Питерсом.

Сообщение о встрече политиков появилось на сайте правительства Армении.

«Пашинян подчеркнул важность налаженного тесного сотрудничества с США, в том числе в укреплении демократии в нашей стране, эффективной реализации реформ и в других направлениях», – говорится в материале.

Как отмечается в сообщении, Питерс выразил обеспокоенность обострением конфликта в Нагорном Карабахе, в частности, он подчеркнул последствия, которые привели к гуманитарному кризису. Американский политик заявил о необходимости организовать доставку гумпомощи в виде продуктов питания и медикаментов. Также Питерс заявил, что США полностью поддерживают территориальную целостность Армении.

24 сентября Совбез Армении сообщил, что Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По данным ведомства, стороны встретятся 5 октября в Испании. В этот день в Гранаде состоится саммит Европейского политического сообщества. Отмечается, что планируется пятисторонняя встреча с главами Франции, Германии и Европейского совета.

19 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась. Министерство Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий» по установлению конституционного строя в регионе. Целями операции стало вытеснение армянских военных из Карабаха.

На фоне обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе начались массовые волнения в Ереване. Протестующие требовали отправить в отставку Пашиняна.

В мае армянский премьер заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью азербайджанской территории при условии соблюдения прав армянского населения.