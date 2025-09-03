Пашинян запретил депутатам обсуждать Россию

Отмечается, что армянский лидер через главу фракции Айка Конджоряна установил для парламентариев четкий запрет на публичное обсуждение тем, связанных с Россией.

Помимо российского направления, под ограничения также попали публичные обсуждения деятельности католикоса всех армян Гарегина II, которого Пашинян обвинил в нарушении обета безбрачия и «захламленности» армянских храмов.

Отмечается, что депутатам настоятельно рекомендовали прислушиваться к указаниям вице-спикера парламента Рубена Рубиняна, который будет осуществлять контроль за выполнением предписаний премьера.

Кроме того, Пашинян акцентировал внимание на общих рекомендациях армянским депутатам, сформулировав их фразой «мало говорить и много работать».

Ранее сообщалось, что консула Армении Ашхена Алексаняна задержали в Ереване за шпионаж.