Консула Армении Ашхен Алексанян задержали в Ереване за шпионаж

В ереванском аэропорту была задержана консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян по подозрению в разведывательной деятельности в интересах Азербайджана. Об этом инциденте сообщил портал Hraparak, ссылаясь на свои источники.

Согласно публикации, Алексанян была задержана сразу после прибытия в Ереван, когда в ее вещах были найдены документы, вызвавшие подозрения в шпионаже в пользу Азербайджана. Отмечается, что задержание произошло примерно два месяца назад, но информация об этом стала доступна общественности только сейчас.

По информации издания, власти Еревана предприняли попытки скрыть факт задержания дипломата, удалив из публичных источников все упоминания об Алексанян, включая информацию о ее назначении на должность консула.

Ранее сообщалось, что Алиев пригрозил Армении в случае непризнания целостности Азербайджана.