Пашинян заявил о готовности принять соотечественников из Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности принять всех армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха. Регион де-факто перешел под контроль Азербайджана.

Пашинян подчеркнул, что армянский народ продолжает подвергаться этническим чисткам, поэтому вероятность покинуть свои дома в Карабахе остается высокой. Его слова приводит ТАСС.

«В последние дни в Нагорный Карабах поступили гуманитарные грузы, но это не меняет ситуации. Если не будут созданы реальные условия жизни для армян Нагорного Карабаха в своих домах и эффективные механизмы защиты от этнических чисток, то возрастает вероятность того, что армяне Нагорного Карабаха увидят изгнание с родины единственным выходом», – сказал премьер Армении.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале наземной «антитеррористической» операции в Нагорном Карабахе. Ее главная цель, по данным ведомства, заключалась в ликвидации пунктов базирования ВС Армении. При этом гражданская инфраструктура и мирные граждане не должны пострадать.

На фоне обострения ситуации в Карабахе в Ереване начались массовые акции протеста. Протестующие требовали отправить в отставку Пашиняна.

О том, что Ереван признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана, в мае сообщил сам же Пашинян. По его словам, на эти шаги армянская сторона готова пойти на условиях соблюдения прав армянского народа в регионе.