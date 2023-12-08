Патриарха Кирилла наградили высшим орденом мусульман России

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наградили высшей наградой российских мусульман. Об этом в пятницу, 8 декабря, говорится на официальном сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий.

Глава ДУМ Равиль Гайнутдин вручил орден Почета «Аль-Фахр» I степени отцу Кириллу на заседании Межрелигиозного совета. Гайнутдин подчеркнул, что патриарх служит на благо единства страны и соотечественников. Он также отметил, что священнослужитель сделал большой вклад в укрепление межрелигиозных отношений Российской православной церкви (РПЦ) и арабо-мусульманского мира.

Орден «Аль-Фахр» (Орден Почета) – высшая награда Совета муфтиев России, учрежденная в России в 2003 году. Имеет две степени. Основанием для вручения такой награды является вклад за достижения и вклад в мусульманскую культуру и ислам.

Орденом I степени награждены такие политические, культурные и не только деятели как Рамзан Кадыров (глава Чечни), Курбан Бердыев (российский и туркменский футбольный тренер), Евгений Примаков (советский и российский политический и государственный деятель, дипломат, Член Президиума РАН, доктор экономических наук), а также Михаил Пиотровский (директор Государственного Эрмитажа).