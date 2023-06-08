Патрушев: конечная цель Штатов - Китай

Американские власти против многополярности в мире, потому что в таком случае они не смогут занимать лидирующую позицию. Именно поэтому сейчас они пытаются ослабить Россию. Такое заявление сделал секретарь Совбеза (СБ) РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

Государственный деятель отметил, что весомым плюсом многополярного мира является Китай. По этой причине Россия не является конечной целью Штатов, они хотят ее разрушить или просто ослабить. Однако, главной целью является КНР, считает Патрушев.

По словам секретаря СБ РФ, власти США уверены в том, что смогут достигнуть своей цели. Патрушев заявил, что такой исход событий исключен.