НАТО де-факто является третьей стороной в конфликте на территории Украины, активно участвуя в процессе организации обстрелов регионов РФ неонацистами. Соответствующее заявление сделал секретарь российского Совбеза Николай Патрушев в беседе с «Аргументы и Факты» .

Патрушев заявил, что именно в рамках альянса принимаются коллективные решения о поставках оружия с повышением их возможностей. Подготовку наемников для проведения операций против РФ также проводят инструкции альянса, на территории ряда стран, являющихся его членами.

Секретарь Совбеза также отметил, что в планы Соединенных Штатов и НАТО входит сохранение Украины, как антироссийской территории. Киев будет заточен под обслуживание западных интересов, что делает вопрос о демилитаризации Украины актуальным, убежден он.

Патрушев подчеркнул, что НАТО задействуется сегодня в качестве инструмента американского правительства для гибридных войн по всему миру. Его члены выполняют установки на ввод санкций, конфискацию активов стран, проведение разведки, психологических операций и кибератак, а также подрыва государственной системы стран, добавил он.

Более того, альянс не гнушается опускаться до террористических операций и сотрудничества с терорганизациями, заключил секретарь СБ.