Англосаксы и их союзники пытаются расшатать ситуацию в РФ, принизив подвиги СССР в победе над фашизмом. При этом, они сознательно умалчивают о зверских преступлениях как нацистов, так и японцев. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, передает издание РИА Новости .

На совещании по безопасности российского Дальнего Востока Патрушев заявил, что англосаксы применяют различные методы и способы влияния для дестабилизации ситуации в стране. В особенности, они принижают заслуги Советского Союза в борьбе с фашистами, заявил Патрушев.

Патрушев также подчеркнул, что количество жертв агрессии японских военных в той войне сравнимо с числом погибших от рук нацистов. Он отметил, что количество этих жертв может достигать 50 миллионов.

Он заявил, что в Квантунской армии проводились опыты для намеренного заражения людей чумой, сибирской язвой и другими болезнями. По его словам, многие их жертвы подвергались зверским экспериментам, среди которых были и русские военные.