Патрушев рассказал, к чему приведет санкционная война против России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказался о санкционном давлении на Россию со стороны стран Запада. По его словам, такая политика в отношении РФ грозит всему миру продовольственной катастрофой.

Патрушев считает, что экономическая агрессия в сторону России уже привела к «разбалансировке международного рынка продовольствия», которая спровоцировала большую ценовую разницу. Патрушева цитирует «Российская газета».

«Восстановить нормальное функционирование цепочек поставок и решить другие задачи, связанные с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, едва ли возможно до тех пор, пока не будут ликвидированы искусственно созданные Западом нелегитимные препятствия, с которыми сталкиваются российские экономические операторы», – сказал Патрушев.

К таким препятствиям секретарь Совбеза ООН отнес ограничения в сфере торговли, а также запрет на допуск судов, следующих под российским флагом.

Западные страны начали вводить беспрецедентные санкции в отношении России после начала специальной военной операции на Украине.

23 июня Евросоюз согласовал одиннадцатый пакет санкций против РФ. В него вошли, среди прочего, ограничения в отношении физических и юридических лиц, запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», запрет поставок электромобилей, гибридных автомобилей и машин с объемом двигателя больше 1,9 литра.