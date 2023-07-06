Патрушев рассказал, сколько терактов предотвратили на юге России с начала года

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что с начала 2023 года в Южном федеральном округе (ЮФО) было предотвращено девять терактов. Об этом он сообщил на совещании по безопасности округа, которое проходит в четверг, 6 июля, в Краснодаре. Патрушева цитируют РИА Новости.

«Только в текущем году в округе уже совершено 11 преступлений террористической направленности, из которых 10 террористических актов. Предотвращено 13 преступлений террористической направленности, в том числе 9 терактов», – сообщил Патрушев.

Террористами могут признать лица, которые не только участвуют в подготовке теракта, но и подвергаются вербовке в соответствующих группировках или организациях, а также публично призывают к терроризму и насилию.

3 июля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Республики Крым Сергея Аксенова. Крым и Севастополь входят в ЮФО. По данным спецслужб, мужчина планировал взорвать автомобиль главы региона. Его поймали, когда он забирал заготовленное взрывное устройство из тайника.

В мае ФСБ предотвратили теракте в Геленджике Краснодарского края. Местный житель был задержан, по факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело.