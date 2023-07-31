Патрушев заявил, что атаки дронов ВСУ на Россию курирует Запад

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что атаки дронов ВСУ на российские города курируются западными странами во главе с США. Его цитируют РИА Новости.

Ночью 30 июля беспилотники ВСУ атаковали здания «Москва-сити». Было повреждено здание «IQ-квартала». Там были выбиты окна, а находившиеся в нем были эвакуированы. Атака БПЛА на Москву является уже пятой за три месяца. Почти одновременно с инцидентом 30 июля, 25 беспилотников были выпущены в направление Крыма. Министерство обороны РФ сообщило, что все они были ликвидированы.

Почти одновременно с инцидентом 30 июля, 25 беспилотников были выпущены в направление Крыма. Министерство обороны РФ сообщило, что все они были ликвидированы.

В ночь на 17 июля украинские спецслужбы также совершили теракт на Крымском мосту, в результате которого погибло два человека – семья из Белгородской области. Несовершеннолетняя девочка получила ранения и была доставлена в больницу. При атаке на мост ВСУ использовали надводные беспилотники.

С начала специальной военной операции Украина устраивает террористические акты на территории России. Из-за действий националистов страдают мирные жители, а также гибнут журналисты. В апреле из-за теракта, устроенного спецслужбами Украины, погиб на своем собственном вечере военкор Владлен Татарский.