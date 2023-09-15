Западные страны до сих пор находятся под влиянием идеи о своем превосходстве над остальными. Точно так же они смотрят на РФ, в этом корень очередной волны русофобии.

Секретарь Совета Безопасности заявил, что зарубежные пропагандисты веками заявляли о своей цивилизаторской миссии. Они доказывали всем, что несут добро и благотворительность чуть ли не в ущерб себе самим. К России со стороны Запада точно такое же отношение, только ее мощи боятся.

«Страшась ее величия и мощи, жаждая ее богатств, западники всегда стремились ослабить нашу страну и овладеть ее ресурсами», - указал Николай Патрушев в статье, которая была написана для журнала «Разведчик».

Он напомнил слова английского писателя Редъярда Киплинга, который в свое время воспевал колониализм, о «бремени белого человека». Затем Патрушев добавил, что при этом очень многие нюансы «цивилизаторской деятельности» умалчивались. Запад попросту решал собственные проблемы за счет всего остального мира.