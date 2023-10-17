Пекин выразил сожаление из-за отклонения резолюции РФ в СБ ООН

Китайская Народная Республика выразила сожаления России после того, как Совбез ООН отклонил проект резолюции за авторством РФ с призывом к прекращению огня в ближневосточном регионе. Соответствующее заявление сделал китайский постоянный представитель при ООН Чжан Цзюнь. Его слова передает издание РИА Новости .

Постпред выразил сожаление на фоне того, что СБ не смог прийти к согласию по данному проекту. Он также заявил, что гуманитарные вопросы не должны быть связаны с политикой, а защита мирного населения должна стать приоритетом для всех сторон.

Совбез ООН отклонил проект гуманитарной резолюции за авторством РФ. Проект призывал к прекращению огня в палестино-израильском конфликте и обеспечению гуманитарной помощи для мирного населения обеих сторон вооруженного столкновения.