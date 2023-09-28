Пентагон: американские военные будут работать бесплатно в случае шатдауна

В Пентагоне заявили, что американские военные будут работать бесплатно в случае временного прекращения работы федерального правительства, государственных учреждений – шатдауна.

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, гражданские сотрудники отправятся в неоплачиваемые отпуска.

«Если буквально через несколько дней случится шатдаун, то нашим военнослужащим придется продолжить работу, но без оплаты, а сотни тысяч их гражданских коллег будут отправлены в неоплачиваемые отпуска», – сообщила Сингх.

Она отметила, что работать перестанут множество сотрудников Пентагона. Сингх, что правительственный шатдаун является наихудшим сценарием оборонного ведомства.

Ранее издание The Hill сообщило, что в США возник риск шатдауна. Причиной этому стали неразрешенные споры в оборонном бюджете.

Глава Белого дома Джо Байден сообщил, что приостановка работы правительства Соединенных Штатов затронет всех граждан страны.

Шатдаун в США может наступить уже 1 октября, поскольку конгресс еще не согласовал новый бюджет. В последний раз в штатах происходил шатдаун при президенстве Дональда Трампа в 2018 году.