Без помощи со стороны Соединенных Штатов, украинские ВС встанут перед выбором, какие города они смогут удерживать, а какие нет. Соответствующее заявление сделал замофициального представителя американского Министерства обороны Сабрина Сингх.

В ходе брифинга представитель оборонного ведомства заявила, что Штаты не смогут предоставлять Украине PDA-пакеты, и тогда Киеву придется решать, какие города и точки они смогут удерживать с учетом того, что ему предоставляют остальные союзники.

После этого Сингх обратилась к палате представителей с просьбой об утверждении запроса Белого дома на %60 миллиардов для возобновления оружейных поставок Украине.

Кроме того, она высказалась о недавнем взятии Авдеевки российской стороной конфликта, отметив, что в городе произошел «стратегический» отвод войск для сохранения артиллерии и боеприпасов.