Пентагон испытал две новые дальнобойные ракеты, которые могут заменить HIMARS на Украине

Отмечается, что эти разработки показывают стремление США усилить свои позиции в глобальной безопасности, особенно в контексте растущих угроз со стороны Китая и России.

Ракета LRHW представляет собой гиперзвуковое оружие большой дальности, способное развивать скорость до 5 Махов. Основные компоненты системы — подвижный командный пункт, мобильная пусковая установка и машины обеспечения — которые способны создать высокую маневренность и скрытность.

LRHW, входящая в состав нового комплекса Typhon, сможет поражать цели на расстоянии более 2775 км, что существенно увеличивает ударный потенциал США в зоне Тихого океана.

Пентагон рассматривает LRHW как ключевой элемент в предотвращении создания Китаем зоны запрета доступа в Тайваньском проливе. Это оружие предназначено для эффективного преодоления возможных оборонительных систем противника и обеспечения свободы маневра для американских и союзнических сил в регионе.

Новая ракета PrSM, разработанная в качестве замены для системы ATACMS, обладает дальностью до 1000 км и высокой точностью поражения целей. Ожидается, что модификации PrSM будут иметь более тяжелую боевую часть и усовершенствованные двигатели, что сделает ракету еще более эффективной на поле боя.

Согласно информации из источников в Пентагоне, PrSM может быть испытана в боевых условиях и потенциально передана Украине. ВСУ располагают десятками пусковых установок MLRS и HIMARS, и перенастроить их системы управления огнем под PrSM будет несложно.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым военную помощь США.