Пентагон начал бояться истощения боеприпасов

В Пентагоне началось беспокойство касаемо иссякающих запасов патронов, которые нужно будет растягивать для того, чтобы помогать и Украине, и Израилю. Об этом сообщил местный телевизионный канал CNN со ссылкой на двух местных чиновников.

Отмечается, что государства, подпитывающиеся Западом, испытывают нужду а разном вооружении. Украине нужно больше артиллерийских боеприпасов, а Израилю – авиационных снарядов и ракет для «Железного купола».

Несмотря на это, если Израиль начнет воевать на территории Газа, ему понадобится артиллерия и прочие боеприпасы для наземной войны, в то время, как у Соединенных Штатов не останется припасов на фоне долгой поддержки Украины.

Сообщается, что Штаты недавно вывели сотни тысяч резервных снарядов с Израиля для помощи Украины.