Пентагон начнут использовать ИИ для контроля неба над Вашингтоном

Пентагон начнет применять искусственный интеллект для контроля воздушного пространства над американской столицей. Об этом сообщили в Минобороны США .

Кураторы проекта сообщили, что использование новых технологий в системах распознавания и предупреждения обеспечит повышение эффективности в контроле над небом в 10 раз.

Там также сообщили, что заказы на такую систему уже выполняются, и система будет запущена в этом году. По заверениям кураторов, обновленная система повысит возможности операторов ПВО в распознавании авиации и позволит им передавать информацию на большие расстояния при помощи лазеров.

Еще весной была завершена демонстрация прототипа проекта. По имеющейся информации, компания Teleidoscope, выполнявшая заказ, получила контракт на $100 миллионов.