Пентагон направит два десантных корабля к берегам Ирана

На кораблях будет базироваться крупная группа морских пехотинцев, а также амфибийно-десантное подразделение. Ранее уже было объявлено о том, что в группировку военно-морских сил Соединенных Штатов в Ормузском проливе входят эсминец Thomas Hudner и эскадрильи истребителей, среди которых наличествуют F-35 и F-16. Теперь же их подкрепят кораблями, способными высаживать десант.

Сайт министерства обороны США уже назвал эти силы экспедиционным отрядом, его заявление привело ТАСС. В них войдут десантный корабль Bataan и десантный корабль-док Carter Hall. Сам Иран категорически отрицает все обвинения в попытке атак танкеров в Ормузском заливе.