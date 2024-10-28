Пентагон насчитал 10 тысяч «отправленных» к границе Украины под Курском военных КНДР

Запад продолжает раскручивать тему военнослужащих КНДР, которые якобы привлечены Москвой для ведения военных действий с ВСУ на стороне России. Ситуацию в понедельник, 28 октября, попыталось подогреть Министерство обороны США.

В частности, по неким данным Пентагона, Пхеньян якобы отправил в Россию не менее 10 тысяч своих солдат. Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителя американского Минобороны Сабрину Сингх, часть солдат, вероятно, уже расквартирована в Курской области у самой границы Украины.

«Пентагон сообщил, что Северная Корея отправила около 10 000 военнослужащих в Россию… Сингх сообщила, что некоторые северокорейские солдаты уже направляются в приграничный район Курска», — передало агентство заявление ведомства.

Отметим, что до сих пор официального подтверждения данной информации с российской и северокорейской сторон не было.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предположил, что войска КНДР уже переброшены в Курскую область.