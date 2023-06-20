Пентагон назвал гибель украинцев «характерной частью конфликта»

Об этом сообщает РИА Новости. Ведомство отметило, что Соединенные Штаты изначально осознавали трудности, с которыми Украина столкнется, но при этом считают, что у Киева имеется необходимое вооружение для того, чтобы решить все возникшие для себя вызовы.

При этом Пентагон подчеркнул, что гибель украинских военнослужащих в ходе контрнаступления является характерной частью конфликта, о которой Вашингтон знал и принимал в расчет.

По всей видимости, власти США продолжат сотрудничество с Украиной, предоставляя ей необходимую помощь и поддержку в области безопасности.