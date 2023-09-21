Пентагон назвал Украину лабораторией для военных специалистов

Помощник министра обороны США Мара Карлин заявила, что Украина стала местом для изучения военных инноваций. Таким мнением политик поделилась во время своего выступления в Университете Рональда Рейгана.

Карлин отметила, что в нынешнем конфликте на Украине используются новые технологии искусственного интеллекта.

«Есть вещи, которые неизбежно узнаешь во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось <…> Их применяли на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. Очевидно, что Украина – это лаборатория для изучения военных инноваций», – сказала Карлин.

Украинская армия четвертый месяц ведет контрнаступление. По словам президента РФ Владимира Путина, оно началось 4 июня. ВСУ пытаются продвигаться на южнодонецком, артемовском, запорожской направлениях, однако успехов ни на одном из них они не испытывают.

В боях участвуют военные, которых тренировали специалисты НАТО. ВСУ также используют технику, переданную западными «партнерами». Несмотря на это, Министерство обороны РФ регулярно сообщает о потерях противника, в том числе и об уничтожении иностранной военной техники.