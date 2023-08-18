Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия

Пентагон обвинил ряд стран, в том числе и РФ, в разработке биологического оружия. В последнем докладе американского ведомства несколько стран обвиняются в продолжении работы над программами по разработке биооружия. Доказательств этому заявлению в документе нет. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В разработке оружия Пентагон обвинил КНДР, РФ, КНР и Иран. Там считают, что страны продолжают разработку биооружия, нарушая при этом соответствующую конвенцию. Несмотря на заявление, в ведомстве не уточняют, откуда взялась подобная информация.

В документе заявлено, что РФ не полностью признала существование программ по разработке оружия времен СССР. В ведомстве также считают, что Россия не представила весомых доказательств об их уничтожении. Там убеждены, что РФ продолжает втайне вести биологические исследования потенциального двойного назначения.