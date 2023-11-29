Пентагон оценивает инцидент с иранским дроном и американским авианосцем

Американское Минобороны занимается оценкой инцидента с пролетом дрона Ирана возле авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» в акватории Персидского залива. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

В ходе разговора с представителями прессы, Райдер сообщил о том, что внешнеполитическое ведомство находится в курсе данного инцидента и сейчас проводит его оценку. Представитель добавил, что в данный момент представители Пентагона еще не готовы прокомментировать произошедшее.

Недавно канал Fox News со ссылкой на анонимного чиновника сообщил о том, что США заметили иранскую технику во время его пролета рядом с авианосцем в Персидском заливе. Согласно информации журналистов, БПЛА пролетел недалеко от корабля, находившегося в международных водах, проигнорировав все предупреждения с крейсера.