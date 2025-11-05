Над Венесуэлой сгущаются тучи: администрация США вновь использует проверенную тактику для оправдания военной агрессии. Под предлогом борьбы с наркотрафиком Вашингтон готовит операцию против страны, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти, повторяя сценарий со знаменитыми «оружиями массового поражения» Саддама Хусейна. Об этом сообщают Argumenti.ru.

План Пентагона предусматривает тактику «обезглавливающего удара» — серии точных ударов по ключевым военным и правительственным объектам с целью устранения президента Мадуро и высшего военного руководства. Переброска авианосной группы в Карибское море и отказ от поставок «Томагавков» Украине свидетельствуют о серьезности намерений. Операция должна развиваться по стандартной схеме: сначала подавление систем ПВО крылатыми ракетами, затем силами спецназа и ЦРУ штурм правительственных зданий при поддержке местных агентов.

Однако военные эксперты предупреждают о серьезных рисках этого сценария. Венесуэльская армия располагает современными российскими истребителями Су-30МК2В с противокорабельными ракетами, а также иранскими ракетными катерами, способными нанести чувствительный ответный удар. В случае провала быстрой операции и консолидации войск вокруг Мадуро США могут столкнуться с затяжным конфликтом по иракскому сценарию.

Политические последствия для Белого дома также могут оказаться катастрофическими. Затяжная война окончательно подорвет и без того падающие рейтинги Трампа и похоронит его надежды на Нобелевскую премию мира. Таким образом, несмотря на кажущееся военное превосходство, вашингтонские ястребы рискуют ввязаться в конфликт, где первоначальная "быстрая победа" может обернуться многолетним кровавым противостоянием с непредсказуемыми последствиями для всей Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что США активизируют военную инфраструктуру вблизи Венесуэлы.