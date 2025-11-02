США активизируют военную инфраструктуру вблизи Венесуэлы

Агентство Reuters, проанализировав спутниковые снимки, сообщило о возобновлении работ на бывшей военно‑морской базе США Рузвельт‑Роудс в Пуэрто‑Рико. Объект, заброшенный более 20 лет назад, начали расчищать и реконструировать: в частности, меняют покрытие на рулежных дорожках у взлетно‑посадочной полосы, пишет ТАСС .

Одновременно США расширяют инфраструктуру гражданских аэропортов в Пуэрто‑Рико и на острове Санта‑Крус (Американские Виргинские острова). Эти территории находятся примерно в 800 км от Венесуэлы.

По данным газеты The Miami Herald, американская администрация рассматривает возможность ударов по военным объектам Венесуэлы — якобы они могут быть нанесены в ближайшие дни. При этом президент США Дональд Трамп опроверг предположения о готовности атаковать Венесуэлу.

Вашингтон обосновывает усиление военного присутствия в Карибском регионе обвинениями в адрес Каракаса: по версии США, венесуэльские власти недостаточно активно борются с наркоконтрабандой.

