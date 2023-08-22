Пентагон поставил ряд условий Украине для получения ею истребителей

Одно из них – хорошее знание английского языка теми пилотами, которые будут летать на F-16.

Для того, чтобы начать получать с Запада боевые самолеты, украинские войска должны соответствовать целому ряду критериев. Помимо языковой подготовки, должна быть налажена логистика на земле, об этом заявила Сабрина Сингх, заместитель официального представителя министерства обороны Соединенных Штатов.

«Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер», - указала она.

Ее слова привели РИА Новости. Сингх признала, что на выполнение всех этих условий уйдет время и добавила, что США может помочь своим европейским союзникам подготовить украинских летчиков для пилотирования американских истребителей.