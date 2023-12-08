Пентагон собрался просить деньги у конгресса на восстановление запасов, переданных Украине

У министерства обороны Соединенных Штатов есть специальный фонд, предназначенный именно для таких случаев. В последнее время к нему прикладывались настолько часто, что в нем осталось всего 1,1 миллиард долларов. Поэтому, после очередного получения денег из этого источника, средства будут практически полностью израсходованы.

«Пентагон готовится попросить конгресс одобрить трату миллиарда долларов для замены оружия, отправленного на Украину», - сообщило по этому поводу издание Defense One.

У законодателей будет две недели на то, чтобы одобрить либо отклонить запрос военных. Журналисты отмечают, что до сих пор конгрессмены ни разу не отклоняли расход денег из данного фонда. Они регулярно выделяют финансы на обновление оружия в армии США.