Пентагон сообщил о краже и попытке продать поставленное Киеву оружие

Пентагону стало известно о хищении вооружения, переданного Киеву ранее. Об этом сообщили CNN со ссылкой на отчет ген. инспектора оборонного ведомства.

В отчете упоминаются случаи кражи и последующей перепродажи снаряжения, переданного Украине.

В июне 2022 года злоумышленники украли бронежилетов на сумму более $16 тыс. Они представились сотрудниками гуманитарной миссии и похитили снаряжение. В августе того же года, злоумышленники украли 60 винтовок и 1000 патронов. Они хранились на складе, предполагается, для последующей перепродажи.

В документе упоминаются события с февраля по сентябрь 2022 года. Согласно данным в документе, Киев не смог произвести нужный мониторинг техники, которую Штаты отправили в 2022 году.

Источник CNN пояснил, что вертолеты и ракеты отслеживать легче из-за систем разведки, но с приборами могут возникать трудности.