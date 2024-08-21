Пентагон: США обсуждают с Украиной долгосрочные цели в Курской области

Пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер в ходе брифинга перед журналистами не стал отрицать возможные надежды на ВСУ при из продвижении вглубь территории Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление спикера Пентагона.

Со слов Райдера, Вашингтон в настоящее время активно обсуждает с Киевом долгосрочные цели произошедшей в начале августа вылазки украинских войск под Курском. Представитель Пентагона подчеркнул, несмотря на то, что американская сторона так и не сняла ограничений на использование оружия США, там поддерживают Украину в любом случае.

«Когда дело касается их долгосрочных целей здесь [в Курской области], то мы все еще обсуждаем это с ними», — сказал Райдер.

Он добавил, что дискуссии США с Киевом продолжаются для того, чтобы «узнать больше» о точных целях ВСУ по российской территории.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.