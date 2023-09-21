Пентагон запретил Киеву атаковать Россию американским оружием

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предостерег главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного от использования американского оружия на территории России, сообщил обозревать газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус в четверг, 21 сентября, со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, запрет был объявлен после того, как ВСУ предприняли попытку атаковать Кремль беспилотниками.

«После того, как в 2023 году украинские военные запустили беспилотник по Кремлю, Милли... предупредил Залужного, чтобы ВСУ «не использовали американское оружие» в подобных атаках внутри России», – написал Игнатиус.

По данным журналиста, Милли был в тесном контакте с Залужным во время конфликта России и Украины.

После начала специальной военной операции РФ на Украине 24 февраля 2022 года страны Запада, в том числе США, начали активно поддерживать Киев, поставляя на вооружении армии свои оружие, боеприпасы и технику.

По словам президента России Владимира Путина, любое западное вооружение, используемое против РФ на территории Украины, будет являться законной целью для российской армии.

В апреле 2022 года Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста государствам, активно снабжающих ВСУ своим оружием, однако никакой реакции от них не последовало.