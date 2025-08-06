Перед визитом Уиткоффа в Москву в Киеве началась паника: эксперт рассказал о предсмертной агонии режима
У Зеленского началась паника в преддверии визита Уиткоффа в Москву
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Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии визита спецпосланника президента Стива Уиткоффа в Москву понимает, что он обречен. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Сейчас глава киевского режима мечется и бегает, понимая, чем все кончится, сказал эксперт.
Зеленский скрывает реальное положение дел на фронте, а также чувство страха перед итогами поездки американского дипломата в Москву.
Зеленский просто играет роль, "словно это театр одного актера", резюмировал Соскин.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский поговорил по телефону с Трампом и назвал общение продуктивным.