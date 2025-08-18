Перед встречей с Трампом осмотр у гинеколога: Зеленский встретился с фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в столицу Соединенных Штатов для проведения переговоров по ситуации на Украине. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, опубликовав видео, на котором ее у Белого дома в Вашингтоне встречает президент Украины Владимир Зеленский.

В своей публикации европейский политик подчеркнула, что вместе с представителями руководства Украины и европейских государств она стремится «остановить кровопролитие на территории Украины» и «добиться прочного и справедливого мира».

«Сегодня я нахожусь в Вашингтоне, округ Колумбия, с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами»,— написала фон дер Ляйен в соцсети X.

В Сети уже появились кадры встречи Ляйен с Зеленским. На них оба обнимаются, как старые друзья, похлопывая друг друга по плечам.

Напомним, сегодня в столице Соединенных Штатов Америки проходит встреча президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским и представителями европейских государств. На встрече планируется обсудить мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который был предварительно согласован на встрече Трампа и Путина на Аляске.