Сын Сарика Андреасяна попал в аварию на картинге

На соревнованиях по картингу произошла серьезная авария: 13-летний сын режиссера Сарика Андреасяна потерял управление во время гонки и вылетел с трассы. Удар был такой силы, что его автомобиль-карт получил значительные повреждения, сообщает Super со ссылкой на мать мальчика Алену Андреасян.

Бывшая жена режиссера рассказала, что собиралась приехать на гонки, чтобы поддержать сына, но в последний момент не поехала. Узнав о случившемся, она сразу же отправилась в больницу.

«Тот день, когда планировала поехать на гонки к сыну, но не поехала. Жив — и на том спасибо!» — написала женщина.

Подростка срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали тяжелые травмы и провели экстренную операцию. Хирурги установили металлические конструкции для восстановления поврежденных конечностей. Сейчас состояние мальчика оценивается как стабильное, но впереди долгий путь восстановления — по прогнозам врачей, реабилитация займет не менее полугода.

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