Переговоры между ЦАХАЛ и ХАМАС замедлились после расширения операции

Переговоры между израильским государством и палестинским движением ХАМАС замедлили свой темп после того, как израильская армия ЦАХАЛ приняла решение о расширении операции на территории сектора Газа. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на источник.

Недавно пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил о том, что армия проводила наземные маневры в регионе проведения операции в течение последних нескольких дней. По словам Хагари, операция расширилась 27 октября.

Источник информационного агентства рассказал, что переговоры между сторонами продолжились, несмотря на расширение операции, но действия ЦАХАЛ негативно сказались на их темпе. По словам источника, эскалация ситуации замедлила ход диалога.