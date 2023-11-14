Переговоры о членстве Украины в ЕС ни к чему не приведут

Переговоры о вступлении Украины в состав ЕС, скорее всего, ни к чему не ведут, потому что страна стала бы слишком большим бременем для союза. Соответствующее заявление сделал профессор политэкономии Дермот Ходсон в своей статье для британского издания The Guardian .

Эксперт назвал несколько препятствий, которые мешают Украине войти в состав Евросоюза. Одним из главных Ходсон считает недовольство фермеров из Польши, Венгрии и Словакии, которые могут проиграть в конкуренции с производителями продовольствия из Украины.

Второй проблемой профессор считает финансовые проблемы, которые появятся у Евросоюза, если он примет Украину. Согласно информации Ходсона, у ЕС не хватит годового бюджета на то, чтобы принять страну в состав.

Он также подчеркнул, что в случае вступления Украины, страны-члены ЕС будут не только получать меньшее количество субсидий, но и отдавать больше из-за членства Украины. По мнению профессора, переговоры не увенчаются успехом по этим причинам.