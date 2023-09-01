Переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут начаться уже до конца года

Вступление Молдавии в ЕС гораздо ближе, чем Кишинев может себе представить, заявил представляющий в законодательном собрании Евросоюза соседнюю Румынию евродепутат Зигфрид Мурешан.

С его слов, Европарламент все последнее время тесно сотрудничает со странами ЕС по обсуждению вопроса расширения ЕС путем присоединения Молдавии.

«Мы будем использовать следующие недели для того, чтобы гарантировать, что, если девять рекомендаций по реформе, направленные Европейской комиссией в прошлом году, будут выполнены властями в Кишиневе, европейские институты одобрят начало переговоров о вступлении Молдавии до конца года», — сказал Мурешан.

Ранее глава МИД Австрии заявил, что считает катастрофой принятие Украины в ЕС раньше других кандидатов.