Переговоры по членству Украины в ЕС могут быть перенесены на март 2024 года

Принятие решения лидерами стран Евросоюза о начале переговоров по вопросу вступления Украины в блок может быть перенесено. Соответствующее заявление сделал анонимный чиновник ЕС в беседе с информагентством Reuters .

Согласно изначальным планам, лидеры государств-членов Евросоюза должны были принять решение о начале переговоров в ходе саммита в бельгийской столице, который запланирован на декабрь 2023 года.

По словам анонимного чиновника, некоторые из участников данных переговоров могут вынести предложение о возвращении к вопросу уже в марте 2024 года. Источник утверждает, что декабрьские переговоры сейчас находятся под угрозой, и заявил, что единогласному решению от почти тридцати стран-членов ЕС в данный момент может стать Венгрия.