Переговоры США и России на Аляске: зачем в делегации оказался директор ЦРУ

Глава ЦРУ включен в состав американской делегации на переговорах с Россией, эксперт считает, что это сигнал о готовности обсуждать ключевые вопросы, включая санкции и борьбу с терроризмом. Об этом сообщает RT.

Переговоры между Россией и США на Аляске привлекли внимание не только из-за высокого уровня участников, но и из-за необычного состава американской делегации. Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что присутствие директора ЦРУ и представителей экономического блока Белого дома говорит о серьезности предстоящего диалога.

По мнению эксперта, такой состав указывает на возможное обсуждение санкций, торговых ограничений и даже сотрудничества в Арктике. Участие ЦРУ может означать готовность сторон к обмену разведданными и совместной борьбе с террористическими угрозами.

Ранее сообщалось о том, что самолет с Путиным приземлился в Анкоридже.